Число жертв пожара в подмосковном НИИ резко возросло

ТАСС: число жертв пожара в здании НИИ в Подмосковье достигло восьми

Число жертв пожара в здании научно-исследовательского института в Московской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

О резком росте числа жертв сообщает также Telegram-канала Mash. По его данным, спасти не удалось девять человек. Из них семеро задохнулись угарным газом, еще двое выпали с шестого и седьмого этажей, уточняет канал.

Главное здании НИИ «Платан» загорелось 24 июня, несколько человек оказались заблокированы на седьмом этаже. Вскоре после начала пожара в здании института раздался взрыв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух жертвах пожара в НИИ. Возбуждено уголовное дело.