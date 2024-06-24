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17:26, 24 июня 2024Россия

Названа причина взрыва в горящем НИИ под Москвой

В горящем НИИ во Фрязино взорвался газовый баллон
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Причину взрыва в горящем здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном Фрязино назвали ТАСС в оперативных службах.

Отмечается, что в здании взорвался газовый баллон.

Ранее стало известно о четырех погибших при пожаре. Уточнялось, что два человека выпали из окон седьмого этажа горящего здания, один из них был критично обгоревшим. Еще два человека погибли внутри здания, их не успели спасти.

Кроме того, двое пожарных отравились угарным газом, их госпитализировали. По данным канала, внутри обрушились конструкции, есть риск обрушения кровли.

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      Александра Д Борисова
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