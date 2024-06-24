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17:40, 24 июня 2024Россия

Власти Подмосковья подтвердили гибель двух человек при пожаре в здании НИИ

Глава Подмосковья Воробьев сообщил о гибели двух человек при пожаре во Фрязино
СюжетПожар в Подмосковье
Андрей Воробьев

Андрей Воробьев. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Жертвами пожара в здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» во Фрязино в Подмосковье стали два человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

Еще один пострадавший, 34-летний мужчина, находится в реанимации, продолжил Воробьев. Врачи оценивают состоящие пациента как тяжелое, уточнил он.

На месте ЧП работает 16 бригад скорой помощи.

Главное здание НИИ «Платан» загорелось 24 июня. На снятых очевидцем кадрах видно клубы черного дыма. Несколько человек оказались заблокированы на седьмом этаже. Через некоторое время после начала пожара в здании НИИ раздался взрыв.

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      Алан Босиков
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