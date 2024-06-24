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16:39, 24 июня 2024Россия

Очевидцы раскрыли подробности крупного пожара в НИИ с заблокированными на высоте людьми

«Лента.ру»: очевидцы пожара в НИИ «Платан» сообщили о спасении человека

Кадр: Telegram-канал SHOT

На верхних этажах здания на территории научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» во Фрязино Московской области, где начался пожар, остаются заблокированы люди, сообщили очевидцы происшествия. Они описали ситуацию в беседе с «Лентой.ру».

«Как стало понятно по крикам людей, в горящем здании 7 человек, они на седьмом этаже. Одного соседа точно забрали. Он был отдельно от остальных, у него задымление было гораздо больше. В его окне мелькнул красный баллон или что-то вроде того, его начали выводить. После этого его было больше не видно», — поделился местный житель Роман Мартынов, наблюдающий за пожаром с улицы.

Другой очевидец, Максим Эрькин, сообщил, что пожар продолжается уже больше часа. По его словам, на месте много пожарных машин и автомобилей скорой помощи. По его оценкам, на одном из этажей до сих пор находится около 3-4 человек. «Одна скорая помощь уехала с маяками и сиреной. Возможно, кого-то удалось спасти», — рассказал мужчина.

Очевидец Максим Эрькин предоставил «Ленте.ру»

По словам еще одной местной жительницы, Александры Сергеевой, сначала пожар был на четвертом этаже, сейчас же дымом окутано все здание.

Ранее здание НИИ, охваченное клубами черного дыма, попало на видео. Открытое горение наблюдалось по меньшей мере на одном из этажей. https://lenta.ru/news/2024/06/24/krupnyy-pozhar-v-nii-pod-moskvoy-snyali-na-video/ По предварительным данным, на седьмом этаже здания оказались заблокированы люди. Спасатели пытаются эвакуировать их из охваченного огнем корпуса НИИ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
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