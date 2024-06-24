По факту пожара в подмосковном НИИ возбудили уголовное дело

В Подмосковье следователи завели дело после пожара в НИИ, где погибли 2 человека

В Московской области следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан» во Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 109 УК РФ. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Точное количество пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в НИИ. На месте возгорания работают 100 пожарных и 40 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 3500 квадратных метров. На верхних этажах здания остаются заблокированы люди. Пока известно, что в результате возгорания два человека не выжили.