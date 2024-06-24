Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств пожара в НИИ под Москвой

В Подмосковье прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в НИИ

В Московской области прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан» во Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Щелковский городской прокурор Иван Денисов находится на месте происшествия, отметили там. В прокуратуре Подмосковья также сообщили, что тушение огня все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что на месте возгорания работают 100 пожарных и 40 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 3500 квадратных метров. На верхних этажах здания остаются заблокированы люди.