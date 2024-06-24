Очевидцы сообщили о взрыве в охваченном огнем НИИ под Москвой

Очевидцы сообщили о взрыве в охваченном огнем здании НИИ «Платан» во Фрязино

Очевидцы сообщили о взрыве в охваченном огнем здании научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном городе Фрязино. Об этом стало известно изданию Baza, подробный комментарий приводится в Telegram-канале.

Как выяснило издание, площадь пожара в Подмосковье составила уже 3500 квадратных метров.

По сведениям РИА Новости, одного человека при пожаре во Фрязино спасти не удалось. ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщило о двух погибших.

В МЧС подчеркнули, что на месте возгорания работают 100 пожарных и 40 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся бывший завод МиГ. Возгорание площадью около 300 квадратных метров зафиксировали в выселенном здании на четвертом этаже. Тогда данных о пострадавших не поступало.