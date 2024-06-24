Открытое горение во Фрязино ликвидировали

МЧС: открытое горение в здании во Фрязино ликвидировали

Открытое горение в здании в подмосковном Фрязино ликвидировали. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что пожар в здании в Подмосковье мог начаться из-за аварийного режима работы электросети. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов заявил, что люди, оказавшиеся в огненной ловушке во время пожара, были отрезаны от пути эвакуации.

Крупный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино вспыхнул днем 24 июня. Пламя охватило несколько этажей главного корпуса, внутри оказались заблокированы люди. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Предварительной причиной пожара называется нарушение техники безопасности.