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21:52, 24 июня 2024Россия

Назван источник огненной ловушки в пожаре во Фрязино

МЧС: в пожаре во Фрязино люди оказались отрезаны от пути эвакуации из-за взрывов
СюжетПожары в России

Фото: news.ru / Global Look Press

Люди, оказавшиеся в огненной ловушке во время мощного пожара во Фрязино, оказались отрезаны от пути эвакуации. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.

По его словам, в здании прозвучала серия взрывов, из-за чего возникла угроза обрушения.

Крупный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино вспыхнул днем 24 июня. Пламя охватило несколько этажей главного корпуса, внутри оказались заблокированы люди. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров

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      Марина Совина
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