Назван источник огненной ловушки в пожаре во Фрязино

МЧС: в пожаре во Фрязино люди оказались отрезаны от пути эвакуации из-за взрывов

Люди, оказавшиеся в огненной ловушке во время мощного пожара во Фрязино, оказались отрезаны от пути эвакуации. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.

По его словам, в здании прозвучала серия взрывов, из-за чего возникла угроза обрушения.

Крупный пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязино вспыхнул днем 24 июня. Пламя охватило несколько этажей главного корпуса, внутри оказались заблокированы люди. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров