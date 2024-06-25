Следователи возбудили дело из-за падения иномарки с третьего этажа парковки

В Краснодаре завели дело после падения иномарки с третьего этажа парковки

После падения иномарки с третьего этажа многоуровневой парковки в торговом центре Краснодара возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает краевое управление следственного комитета России (СКР)

По предварительным данным следствия, водитель автомобиля, набрав скорость, выехал за пределы ограждения, что привело к падению машины на проезжую часть. Водителю и пассажирам — женщине и несовершеннолетнему россиянину — выжить не удалось.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СКР по краю, проводятся необходимые следственные действия.

На выложенных кадрах видно, что водитель даже не пытается затормозить на повороте парковки и на полной скорости врезается в ограждение. После этого авто падает и едва не попадает в шедшую по улице у парковки прохожую.