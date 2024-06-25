Момент падения машины с россиянами с третьего этажа попал на видео

Падение авто с пассажирами с третьего этажа парковки в Краснодаре сняли на видео

В Краснодаре камеры видеонаблюдения сняли момент падения машины с пассажирами с третьего этажа парковки. Видео публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

На выложенных кадрах видно, что водитель даже не пытается затормозить на повороте парковки и на полной скорости врезается в ограждение. После этого авто падает и едва не попадает в шедшую по улице у парковки прохожую.

Авто упало крышей вниз. Внутри иномарки находились три человека, в том числе ребенок — никого из них врачи спасти не смогли. По предварительной версии, водитель перепутал педали и нажал вместо тормоза газ.

Очевидцы также публиковали кадры с места падения машины.