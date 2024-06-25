Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 25 июня 2024Россия

Момент падения машины с россиянами с третьего этажа попал на видео

Падение авто с пассажирами с третьего этажа парковки в Краснодаре сняли на видео

В Краснодаре камеры видеонаблюдения сняли момент падения машины с пассажирами с третьего этажа парковки. Видео публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

На выложенных кадрах видно, что водитель даже не пытается затормозить на повороте парковки и на полной скорости врезается в ограждение. После этого авто падает и едва не попадает в шедшую по улице у парковки прохожую.

Авто упало крышей вниз. Внутри иномарки находились три человека, в том числе ребенок — никого из них врачи спасти не смогли. По предварительной версии, водитель перепутал педали и нажал вместо тормоза газ.

Очевидцы также публиковали кадры с места падения машины.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали о загадочном инциденте с беспилотником США над Черным морем. В Кремле заявили, что ничего не знают

      Появилось новое видео с бегущими от кассетной бомбардировки туристами в Крыму

      Дагестанец рассказал о желании арестованного экс-главы Сергокалинского района «убрать» его

      Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи в суде

      Ассанжу запретили лететь коммерческими авиалиниями в Австралию

      Один российский регион отказался от повышения тарифов ЖКУ

      Новак перечислил факторы долгосрочного роста экономики России

      Врач предупредила о минусах набирающей популярность диеты

      В Кении вспыхнул бунт из-за повышения налогов. В ходе беспорядков пострадала сестра Барака Обамы

      Собчак высмеяли в сети за обувь с иллюзией стопы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше