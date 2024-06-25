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04:01, 26 июня 2024Экономика

На продажу выставлен дом из лучшего сериала всех времен

NYP: дом из сериала «Клан Сопрано» выставлен на продажу за $579 тыс

Кадр: телесериал «Клан Сопрано»

Особняк, ставший декорацией для американского сериала «Клан Сопрано», выставлен на продажу. За дом в Ньюарке просят 579 тысяч долларов (50,5 миллиона рублей), пишет New York Post.

Здание можно увидеть в первой серии шестого сезона под названием «Только для членов клуба». По сюжету, глава мафиозного семейства Тони Сопрано тщетно разрывает задний двор дома в поисках 40 тысяч долларов, которые еще тридцать лет назад припрятал его дядя, стареющий слабоумием. Здесь же происходит и переломный момент всего сериала — главный герой получает пулю от собственного родственника.

В последний раз усадьба сменила хозяев в 2019 году — тогда ее оценили в 420 тысяч долларов. Поместье занимает порядка 278 квадратных метров, на которых разместились четыре спальни, три ванные, кухня, столовая, гостиная и кабинет. Одна из спален была переоборудована в тренажерный зал. Здание построено в конце 20-х годов прошлого века в колониальном стиле. Дом расположен на угловом участке и имеет подъездную дорогу на две машины и гараж.

«Клан Сопрано» считается лучшим сериалом всех времен — соответствующее звание в 2013 году ему присудила Американская гильдия сценаристов (WGA). Вторую строчку рейтинга занял ситком «Сайнфелд», создатель которого, комик Джерри Сайнфелд, недавно расстался с домом детства.

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      Виктория Клабукова
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