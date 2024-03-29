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20:45, 29 марта 2024Среда обитания

Дом звезды самого популярного ситкома Америки решили продать

NYP: дом детства Джерри Сайнфелда продан за $ 550 тысяч
Джерри Сайнфелд

Джерри Сайнфелд. Фото: Brad Penner-USA TODAY Sports / Reuters

Дом, в котором американский комик Джерри Сайнфелд провел свое детство, нашел нового владельца. На продажу объект выставили за 550 тысяч долларов (50,8 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Несмотря на то, что Сайнфелд родился в Бруклине, многие его воспоминания связаны с местечком Массапекуа на южном побережье Лонг-Айленда. Помимо него, в этом городке выросли и другие знаменитости: актерская династия Болдуинов, солист рок-группы Twisted Sister Ди Снайдер и ветеран Вьетнама Рон Ковик, чьи мемуары легли в основу фильма «Рожденный четвертого июля». Здесь Сайнфелд жил до восьми лет, однако до сих пор черпает отсюда вдохновение для новых шуток. Покупатели даже получили личное письмо от известного юмориста, где он подтвердил, что проживал в этом доме.

Участок занимает около 400 квадратных метров. Снаружи здание 1956 года постройки выглядит непримечательно. Это одноэтажный дом, отделанный виниловым сайдингом. В доме три спальни и две ванных, в кухню удачно вписана столовая зона. Гостиную украшают сводчатые потолки.

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Сериал «Сайнфелд», в котором Джерри играет главную роль, считается самым популярным ситкомом в истории американского телевидения. В 2013 году Американская гильдия сценаристов (WGA) поставила его на второе место в рейтинге лучших сериалов всех времен. Первую строчку занял культовый сериал «Клан Сопрано».

Ранее на продажу выставили поместье популярного комика Ричарда Прайора. Печальную известность особняку принес инцидент, случившийся в 1980 году. Тогда юморист в приступе депрессии поджег себя в собственной резиденции.

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      Виктория Клабукова
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