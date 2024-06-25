США объявят о новом пакете военной помощи Украине

AP: США 25 июня объявят о новом пакете военной помощи Украине на $150 миллионов

США во вторник, 25 июня, объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 150 миллионов долларов. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, Вашингтон планирует предоставить Киеву «критически необходимые боеприпасы», включая снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. В статье не уточняется, получит ли Украина дальнобойные ракеты ATACMS, однако, по словам одного из собеседников AP, кассетные боеприпасы в пакет помощи не включены.

Ранее стало известно о намерении Италии выделить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи. Как рассказало издание Fatto Quotidiano, министр обороны страны Гвидо Кросетто собирается до конца июня представить план поставок Парламентскому комитету по безопасности республики (Copasir).