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22:27, 25 июня 2024Мир

США поддержали расследование МУС в отношении российских должностных лиц

Миллер: США поддержали расследование МУС в отношении российских должностных лиц

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

США поддержали расследование Международного уголовного суда (МУС) и другие разбирательства в отношении российских должностных лиц. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

«Мы поддерживаем целый ряд расследований [действий] России на Украине, в том числе проводимое МУС», — подчеркнул он.

При этом Миллер не уточнил, содействует ли Вашингтон таким расследованиям. Представитель Госдепа отметил, что американская сторона поддерживает расследование МУС, «как и любые расследования по привлечению к ответственности».

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, а также начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

В МУС считают, что Шойгу и Герасимов должны понести уголовную ответственность за «нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры», а также «преступления против человечности», якобы совершенные Российской армией в период с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года.

Ранее в Кремле заявили, что заявление прокурора МУС Карима Хана о сотрудничестве с Россией является абсурдным, Москва не признает его юрисдикцию

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      Марина Совина
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