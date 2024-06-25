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01:46, 25 июня 2024Мир

США пообещали поговорить с Украиной после атаки на Севастополь

Пентагон: США не хотят видеть гражданских потерь и поговорят об этом с Украиной

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

США хотят поговорить с Украиной по поводу совершаемых ею атак. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя обстрел Севастополя, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон ясно дал понять Киеву, что не хочет видеть потерь среди гражданского населения. При этом, как утверждает Райдер, Пентагон не располагает информацией о том, были ли среди жертв обстрела мирные жители.

Представитель ведомства уклонился от ответа на вопрос, предоставляла ли американская сторона украинским войскам разведывательные данные для выбора целей перед атакой на Севастополь. «Я переадресую вас к ним, чтобы они говорили о своих операциях», — заявил он.

23 июня российские средства противовоздушной обороны сбили в небе у побережья Севастополя пять американских дальнобойных ракет АТАСМS, снаряженных кассетной боевой частью. По последним данным, пострадали 153 человека.

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      Марина Совина
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