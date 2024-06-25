США резко сократили поставки нефтепродуктов в Китай

США в мае сократили поставки нефтепродуктов в Китай в 6 раз

В мае 2024 года США резко сократили экспорт нефтепродуктов в Китай. Об этом со ссылкой на данные статистики взаимной торговли двух стран пишет РИА Новости.

По сравнению с предыдущим месяцем поставки рухнули более чем в шесть раз в денежном выражении, с 64 миллионов долларов в апреле до 10 миллионов долларов. В результате Вашингтон потерял место в десятке крупнейших поставщиков таких товаров в КНР и оказался на 18-й строчке.

В пятерку главных экспортеров в республику по итогам месяца вошли Малайзия, Россия, Южная Корея, ОАЭ и Сингапур. Всего в мае Китай потратил на поставки нефтепродуктов из-за рубежа 2,74 миллиарда долларов (минус 19 процентов к показателю апреля). Заметнее всего снизились закупки у ОАЭ (на треть, до 189,5 миллиона долларов), России (на 31,6 процента, до 616 миллионов долларов и Малайзии (на 16,9 процента, до 893 миллионов долларов).

Ранее стало известно, что в январе-мае 2024 года Россия экспортировала в Китай 46,694 миллиона тонн нефти, сохранив за собой статус главного поставщика этого товара. Сумма поставок за пять месяцев составила 27,795 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 10,9 процента в натуральном выражении.