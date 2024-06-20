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12:44, 20 июня 2024Экономика

Россия осталась главным поставщиком нефти в Китай

Россия в январе-мае 2024 года осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В январе-мае 2024 года Россия поставила в Китай 46,694 миллиона тонн нефти. Об этом со ссылкой на главное таможенное управление КНР пишет РИА Новости.

Сумма поставок за 5 месяцев составила 27,795 миллиарда долларов. Таким образом, Россия осталась главным поставщиком нефти в республику. По сравнению с аналогичным периодом прошлого год объем поставок вырос на 10,9 процента в натуральном выражении.

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Вторым крупнейшим экспортером нефти в Китай стала Саудовская Аравия (33,559 миллиона тонн за 5 месяцев на сумму 21,146 миллиарда долларов). В тройку поставщиков также вошел Ирак (26,23 миллиона тонн на 15,62 миллиарда долларов).

Ранее стало известно, что Индия в апреле 2024 года нарастила закупки российской нефти. По итогам месяца РФ обеспечила 41 процент всех поставок нефти в республику, сообщили в ОПЕК. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель составлял 34 процента. Еще 21 процент нефтяных поставок в Индию в апреле пришелся на Ирак, 12 процентов обеспечила Саудовская Аравия.

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