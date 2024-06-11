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15:53, 11 июня 2024Экономика

Индия нарастила закупки российской нефти

ОПЕК: Индия в апреле нарастила долю поставок нефти из России до 41 процента

Фото: Amit Dave / Reuters

В апреле 2024 года Индия нарастила закупки российской нефти. Об этом со ссылкой на июньский отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пишет ТАСС.

По итогам месяца Россия обеспечила 41 процент всех поставок нефти в республику, сообщили в организации. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель составлял 34 процента. Еще 21 процент нефтяных поставок в Индию в апреле пришелся на Ирак, 12 процентов обеспечила Саудовская Аравия. При этом общий объем импорта нефти республикой вырос по сравнению с мартом на 7 процентов, до 5,2 миллиона баррелей в сутки.

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В ОПЕК также подсчитали, что Китай в апреле импортировал 21 процент от общего объема закупок нефти из России (в марте — 20 процентов). Доля Саудовской Аравии составила 14 процентов, Ирака — 12 процентов, Малайзии — 9 процентов.

В отчете ОПЕК также сообщается, что по итогам мая 2024 года объемы среднесуточной добычи нефти в России сократились на 119 тысяч и опустились до отметки в 9,182 миллиона баррелей. Для сравнения, в апреле показатель составлял 9,301 миллиона баррелей в сутки. По итогам первого квартала 2024 года среднесуточные объемы добычи нефти в стране достигли уровня в 9,431 миллиона баррелей, а в 2023-м находились на отметке в 9,581 миллиона, уточняется в докладе.

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