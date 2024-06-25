Стоматолог раскрыл причину развития кариеса

Стоматолог Давидян: причиной кариеса является плохая гигиена полости рта

Кариес не является заразным заболеванием — провоцирующие его микробы живут в полости рта абсолютно у каждого человека. Причину развития кариеса в беседе с Пятым каналом раскрыл врач-стоматолог Арам Давидян.

«Живут они у всех людей, вне зависимости от того, какая у вас форма кариеса — активная или неактивная», — пояснил эксперт.

По словам врача, наибольшее влияние на развитие кариеса оказывает состояние и гигиена полости рта. Стоматолог сделал акцент на том, что регулярные проверки у специалистов позволяют заметно снизить риск возникновения данного заболевания.

В заключение Давидян призвал своевременно принимать профилактические меры в данном вопросе, которые позволят на долгие годы забыть о проблеме.

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