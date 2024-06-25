Стремительное падение акций Nvidia объяснили перерывом перед новым ростом

Несмотря на резкое падение стоимости акций производителя процессоров Nvidia, подешевевшего за три дня на 550 миллиардов долларов вскоре после того, как компания впервые стала самой дорогой в мире, его долгосрочный рост продолжится, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев, с оценкой которого ознакомилась «Лента.ру».
Специалист указал, что брокеры продолжают повышать свои целевые цены, а «грядущий отчет Nvidia сможет вновь порадовать инвестиционное сообщество». «Сейчас рынку необходимо взять перерыв перед новым ралли», — резюмировал эксперт.
Стоимость полупроводникового гиганта, впервые обошедшего в начале недели Microsoft и Apple, стремительно снизилась, дойдя с максимальных 3,46 триллиона долларов до 2,905 триллиона.
Рыночная стоимость Nvidia превысила два триллиона долларов впервые в истории лишь в феврале этого года, а за год компания подорожала втрое. Судьба основанной в 1993 году компании резко изменилась в конце 2022-го, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта для широкой публики. Ее основатель и генеральный директор Дженсен Хуанг, по данным на май текущего года, разбогател за пять лет в 30 раз, до 90 миллиардов долларов.
Отмечается, что возможным триггером для падения производителя чипов стала информация о том, что Хуанг продал акций почти на 95 миллионов долларов в момент, когда они были близки к пику или находились на нем.