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19:43, 25 июня 2024Экономика

Стремительное падение акций Nvidia объяснили перерывом перед новым ростом

Аналитик Толмачев: рост Nvidia продолжится, но нужен перерыв перед новым ралли

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Несмотря на резкое падение стоимости акций производителя процессоров Nvidia, подешевевшего за три дня на 550 миллиардов долларов вскоре после того, как компания впервые стала самой дорогой в мире, его долгосрочный рост продолжится, считает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев, с оценкой которого ознакомилась «Лента.ру».

Специалист указал, что брокеры продолжают повышать свои целевые цены, а «грядущий отчет Nvidia сможет вновь порадовать инвестиционное сообщество». «Сейчас рынку необходимо взять перерыв перед новым ралли», — резюмировал эксперт.

Стоимость полупроводникового гиганта, впервые обошедшего в начале недели Microsoft и Apple, стремительно снизилась, дойдя с максимальных 3,46 триллиона долларов до 2,905 триллиона.

Рыночная стоимость Nvidia превысила два триллиона долларов впервые в истории лишь в феврале этого года, а за год компания подорожала втрое. Судьба основанной в 1993 году компании резко изменилась в конце 2022-го, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта для широкой публики. Ее основатель и генеральный директор Дженсен Хуанг, по данным на май текущего года, разбогател за пять лет в 30 раз, до 90 миллиардов долларов.

Отмечается, что возможным триггером для падения производителя чипов стала информация о том, что Хуанг продал акций почти на 95 миллионов долларов в момент, когда они были близки к пику или находились на нем.

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      Дмитрий Воронин
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