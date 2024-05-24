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19:59, 24 мая 2024Экономика

Основатель Nvidia резко разбогател

CNBC: состояние основателя Nvidia увеличилось за пять лет с $3 млрд до $90 млрд
Дженсен Хуанг

Дженсен Хуанг. Фото: Arlyn Mcadorey / Globallookpress.com

Стоимость пакета акций компании Nvidia, принадлежащих генеральному директору компании Дженсену Хуангу, выросла за пять лет в 30 раз, сообщает CNBC.

Резко разбогатевший Хуанг владеет более чем 3,5 процента размещенных ценных бумаг компании, подорожавших в четверг более чем на девять процентов. Оценка его доли в производителе микросхем увеличилась с трех миллиардов долларов в 2019 году до нынешних 90 миллиардов. Только за четверг она увеличилась примерно на 7,7 миллиарда долларов.

Ралли произошло после того, как Nvidia сообщила о прибыли в первом квартале, которая превысила прогнозы, при том, что продажи на фоне спроса на процессоры искусственного интеллекта подскочили более чем втрое третий квартал подряд. В результате стремительного роста капитализация американской компании превысила совокупную стоимость компаний с первичным листингом в ФРГ (2,55 против 2,51 триллиона долларов).

Как напоминает телеканал, судьба основанной в 1993 году Nvidia резко изменилась в конце 2022-го, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта для широкой публики.

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      Дмитрий Воронин
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