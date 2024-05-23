Одна компания оказалась дороже фондового рынка европейской страны

Фондовый рынок Германии оказался дешевле компании Nvidia

Капитализация компании Nvidia оказалась выше, чем совокупная стоимость компаний с первичным листингом в ФРГ. Об этом 23 мая сообщает Forbes со ссылкой на данные FactSet.

По информации на 16:39 по московскому времени, капитализация компании Nvidia достигла 2,55 триллиона долларов, в то время как совокупная стоимость компаний с первичным листингом в Германии составила 2,51 триллиона долларов.

Отмечается, что по итогам I квартала 2025 финансового года чистая прибыль компании Nvidia выросла почти в 7,3 раза и достигла 14,88 миллиарда долларов. Выручка увеличилась в 3,6 раза — до 26,04 миллиарда долларов. Большей частью доходов компания обязана продаже техники для центров обработки данных.

В феврале 2024 года рыночная стоимость Nvidia превысила два триллиона долларов. В самой компании такие успехи связывают с внедрением систем искусственного интеллекта, что, в свою очередь, разгоняет спрос на микросхемы.

В том же месяце Nvidia представила первую версию собственного чат-бота, который может локально функционировать на компьютере пользователя, применяя информацию из интернета и помогая работать с документами.