Nvidia представила ИИ-помощника

Nvidia представила первую версию своего чат-бота, работающего локально на ПК

Корпорация Nvidia представила первую версию собственного чат-бота, работающего локально на компьютере. Об этом сообщается в блоге компании.

Chat With RTX основан на искусственном интеллекте (ИИ) и работает с данными, доступным на компьютере пользователя. Это основное отличие чат-бота от остальных, которые обычно взаимодействуют с информацией в интернете. Сервис позволит осуществлять поиск по файлам, работать с документами, давать подсказки.

Чат-бот может работать в качестве виртуального помощника, опираясь на мощность Nvidia GeForce RTX 30-й серии или более новых видеокарт. Для установки сервиса компьютер должен иметь ОС Windows и не менее 8 гигабайт оперативной памяти.

«Поскольку Chat With RTX работает локально на ПК и рабочих станциях с Windows RTX, результаты предоставляются быстро, а данные пользователя остаются на устройстве», — отметили разработчики чат-бота. Chat With RTX доступен для скачивания бесплатно на сайте компании.

В начале февраля корпорация Google переименовала чат-бот Bard в Gemini и запустила платную подписку на мощную версию ИИ. В течение первых двух месяцев сервис будет бесплатным, далее — 20 долларов в месяц.