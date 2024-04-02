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01:18, 2 апреля 2024Интернет и СМИ

ChatGPT открыли для всех желающих

Компания OpenAI сделала ChatGPT доступным для пользователей без регистрации

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания OpenAI с 1 апреля сделала чат-бот ChatGPT доступным для всех пользователей без необходимости регистрации. Об этом разработчик сообщил на своем сайте.

При этом учетная запись позволит сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими, а также общаться с чат-ботом голосовыми сообщениями. Одновременно с этим в ChatGPT расширится список запрещенных запросов.

OpenAI объяснила, что открытие доступа позволит широкой аудитории испытать преимущества нейросети.

Ранее сообщалось, что OpenAI и Microsoft выпустят суперкомпьютер с поддержкой искусственного интеллекта. Корпорации запланировали создание центра обработки данных с бюджетом в 100 миллиардов долларов.

В феврале в OpenAI заявили, что хакерские атаки улучшились с помощью ИИ. По словам аналитиков, ИИ начали активно пользоваться группы хакеров из России, Северной Кореи, Ирана и Китая.

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      Марина Совина
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