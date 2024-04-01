Создатель ChatGPT выпустит суперкомпьютер с ИИ

The Information: OpenAI и Microsoft создадут суперкомпьютер с ИИ

Компании OpenAI и Microsoft выпустят суперкомпьютер с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Information.

По словам неназванного источника, обе корпорации запланировали создание центра обработки данных с суперкомпьютером. Экосистема будет построена на основе искусственного интеллекта (ИИ). В отчете инсайдеров утверждается, что бюджет проекта может составить 100 миллиардов долларов.

Суперкомпьютер существует под названием «Звездные врата» (Stargate). Судя по всему, за основную техническую часть отвечает разработчик чат-бота ChatGPT, Microsoft же финансирует проект. В настоящий момент компании находятся на третьем этапе создания системы обработки данных. Проект намерены завершить к 2028 году.

По словам журналистов, название «Звездные врата» отсылает к одноименной кинофраншизе, где существует портал для путешествия с Земли на другие планеты. Microsoft и OpenAI продолжают поддерживать партнерство: так, Microsoft использует модели OpenAI для разработки собственного виртуального ИИ-помощника Copilot.

В конце марта Microsoft начала называть минимальные системные требования для работы ПК с искусственным интеллектом (ИИ). Так, компьютер с ИИ должен будет иметь нейропроцессор и отдельную кнопку для запуска сервиса Copilot.