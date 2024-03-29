Названы минимальные требования для работы ПК с ИИ

Tom's Hardware: для работы с ИИ подойдет ПК мощностью не менее 40 терафлопс

Microsoft начала называть минимальные системные требования для работы ПК с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

В первую очередь такие компьютеры должны локально работать с Copilot — виртуальным помощником Microsoft на базе ИИ. Также подходящие устройства должны будут иметь выделенный нейронный процессор (NPU) мощностью не менее 40 терафлопс.

По словам специалистов, чем больше триллионов операций в секунду сможет обработать ПК, тем быстрее он будет взаимодействовать с искусственным интеллектом. В материале говорится, что Microsoft специально завышает требования, так как запросы инструментов ИИ будут постоянно расти. Авторы отметили, что мощность компьютеров также можно оценивать по тому, сколько ватт энергии он потребляет, однако в терафлопсах измерять производительность машин проще.

Опрошенные эксперты также объяснили, почему Microsoft требует, чтобы ПК могли работать с Copilot без доступа к интернету. В будущем количество пользователей ИИ вырастет, поэтому число подключений к серверам корпорации также возрастет.

В начале февраля специалисты исследовательской фирмы International Data Corporation (IDC) перечислили типы компьютеров, способных работать с ИИ. К первому типу отнесли ПК мощностью не менее 40 терафлопс, ко второму — до 60 терафлопс, к третьему — больше 60 терафлопс.