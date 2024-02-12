Перечислены типы компьютеров для ИИ

IDC: на рынке появится три типа компьютеров для работы с ИИ

Специалисты исследовательской фирмы International Data Corporation (IDC) рассказали о будущем компьютеров с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в актуальном отчете на сайте компании.

По мнению аналитиков, в ближайшие годы рынок ПК переориентируется на выпуск устройств, которые могли бы работать с инструментами ИИ. Так, к 2027 году подходящие компьютеры составят 60 процентов от всех поставленных на рынок ПК.

Авторы отчета перечислили три типа компьютеров, способных обрабатывать данные ИИ. К первому отнесли девайсы, имеющие нейронный процессор, их производительность ограничена 40 терафлопс. В настоящий момент подобные девайсы поставляют Qualcomm, Apple, AMD и Intel.

Ко второму типу относятся ПК с поддержкой искусственного интеллекта следующего поколения. Они отличаются производительностью 40-60 терафлопс. Такие девайсы появятся на рынке к концу 2024 года. Наконец, третий тип компьютеров - устройства, имеющие мощность бльше 60 терафлопс. Мощные станции для работы с ИИ будут разработаны в ближайшие годы.

Ранее аналитики TrendForce заявили, что появление искусственного интеллекта (ИИ) на персональных компьютерах потребует модернизации оборудования. В отчете говорится, что также вырастут минимальные системные требования Windows — для работы ОС потребуется не меньше 16 гигабайт оперативной памяти.