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18:53, 25 июня 2024Россия

Студенты из Индии устроили драку у здания российского суда и попали на видео

Студенты из Индии устроили драку у здания Верховного суда Башкирии

Студенты из Индии устроили драку у здания Верховного суда Башкирии. Инцидент попал на видео, ролик публикует Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, потасовка у российского суда, в которой принимали участие 15 человек, могла произойти из-за долга.

На участников потасовки составили административный протокол за мелкое хулиганство. Позже появилась информация, что их также отчислят из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ).

Ранее в торговом центре «Меркурий» в Уфе мигранты устроили массовую драку. По словам очевидцев, потасовка произошла между приезжими из Азербайджана.

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      Елена Торубарова
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