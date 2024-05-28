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19:45, 28 мая 2024Россия

Мигранты устроили массовую драку в российском ТЦ и попали на видео

В Уфе толпа мужчин устроила массовую драку в торговом центре

В Уфе мигранты устроили массовую драку в торговом центре (ТЦ) «Меркурий». Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Моя Уфа| Новости Уфа Башкирия».

На кадрах видно, как около десяти мужчин дерутся возле выхода из ТЦ и кричат, однако невозможно разобрать, что именно. Оператор просит их перестать, но участники конфликта не обращают на россиянку внимания.

По словам подписчика канала, драка произошла между приезжими из Азербайджана, но ее причина неизвестна. Официальные ведомства информацию о происшествии не комментировали.

Ранее 15 граждан Узбекистана устроили массовую драку в Туапсе. Участники конфликта оказались сотрудниками организации, выполняющей работы на нефтеперерабатывающем заводе. Всех их привлекли к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы России.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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