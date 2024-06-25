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15:02, 25 июня 2024Культура

Татьяна Васильева раскрыла свое отношение к Пугачевой

Актриса Васильева призналась, что любила Пугачеву
Татьяна Васильева

Татьяна Васильева . Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Народная артистка России Татьяна Васильева раскрыла свое отношение к эстрадной певице Алле Пугачевой. Свою позицию она высказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Васильева призналась, что любила Пугачеву. «Не будет такой другой очень долго. Она грандиозная актриса и певица», — заявила она. Однако актриса отметила, что сейчас у нее нет желания переслушивать песни исполнительницы.

Артистка заявила, что Пугачева «наплевала на страну» и заслуживает забвения. Аналогично она отозвалась и о журналисте Владимире Познере. «Они наплевали на страну. Со всеми своими возможностями, талантами, умом. Когда их все знали, любили», — заключила она.

Ранее Васильева назвала главную ошибку участников «голой вечеринки».

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      Мария Рюрикова
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