Татьяна Васильева раскрыла свое отношение к Пугачевой

Актриса Васильева призналась, что любила Пугачеву

Народная артистка России Татьяна Васильева раскрыла свое отношение к эстрадной певице Алле Пугачевой. Свою позицию она высказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Васильева призналась, что любила Пугачеву. «Не будет такой другой очень долго. Она грандиозная актриса и певица», — заявила она. Однако актриса отметила, что сейчас у нее нет желания переслушивать песни исполнительницы.

Артистка заявила, что Пугачева «наплевала на страну» и заслуживает забвения. Аналогично она отозвалась и о журналисте Владимире Познере. «Они наплевали на страну. Со всеми своими возможностями, талантами, умом. Когда их все знали, любили», — заключила она.

Ранее Васильева назвала главную ошибку участников «голой вечеринки».