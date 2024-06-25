Трап загорелся прямо у самолета в аэропорту и попал на видео

Daily Mail: у самолета British Airways в аэропорту Лондона загорелся трап

Передвижной трап загорелся прямо у самолета авиакомпании British Airways и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Лондона. На записи, снятой из окна авиагавани, видно, как полыхает автомобиль, перевозящий лестницу. Вскоре пламя и дым охватили хвост самолета. Внутри лайнера не было людей, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее у самолета авиакомпании United Airlines в воздухе отвалился кусок обшивки двигателя. Уточняется, что нештатная ситуация произошла с Airbus A320, летевшим из Коннектикута в Колорадо, США. На борту находилось 124 пассажира и 5 членов экипажа.