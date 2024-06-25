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19:01, 25 июня 2024Путешествия

Туристка отправилась на йога-ретрит на Багамах и загадочно исчезла

Daily Mail: туристка из Чикаго отправилась на Багамы и загадочно исчезла

Фото: Kaylee Garrett / Unsplash

Американская туристка отправилась на йога-ретрит на Багамах и загадочно исчезла спустя две недели. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 41-летняя Тейлор Кейси из Чикаго приехала на остров Нью-Проовиденс 3 июня, а в последний раз ее видели 19 июня. Пропажу женщины заметили на следующее утро, когда та не явилась на занятия. Семейство Кейси намерено приехать на Багамы, чтобы участвовать в ее поисках.

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«Тейлор никогда бы не исчезла вот так. Она хотела приехать и рассказать о полученном опыте друзьям из Чикаго», — поделилась обеспокоенная мать пропавшей.

Ранее британский турист поехал на отдых в Таиланд и был найден бездыханным в номере отеля. Семья путешественника была в полном шоке от известия о трагедии.

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      Марк Успенский
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