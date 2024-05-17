Турист поехал на отдых в любимую страну и был найден бездыханным в отеле

The Mirror: британский турист был найден бездыханным в отеле Таиланда

Британский турист поехал на отдых в Таиланд и был найден бездыханным в номере отеля. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

По данным издания, Саймона Брауна, которого ласково прозвали Брауни, обнаружили без признаков жизни в субботу, 11 мая. Семья путешественника была «в полном шоке» от известия о трагедии.

Близкий друг британца Марк Дэвис рассказал журналистам, что Браун много путешествовал, и Таиланд был его любимой страной. «Он ничем не болел, с ним все было в порядке. Все его знали, он был очень общительным и всегда был готов посмеяться», — добавил Дэвис.

Родственники туриста признались, что процесс доставки тела мужчины в Великобританию долгий и дорогостоящий. Они организовали сбор средств и надеются на помощь в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона рублей). Обстоятельства происшествия пока не ясны, говорится в источнике.

В начале мая шотландский турист отправился в отпуск в Таиланд в честь выхода на пенсию и бесследно исчез. По словам родственников пожилого мужчины, последние полученные от него сообщения были странными, а потом он и вовсе перестал выходить на связь.

