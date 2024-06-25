Турция призвала к мирным переговорам по Украине

МИД Турции: существует риск ядерной эскалации из-за конфликта на Украине

России и Украине нужно начать мирные переговоры для урегулирования конфликта, так как существует риск ядерной эскалации. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова передает РИА Новости.

«Более 500 тысяч человек стали жертвами конфликта на Украине. Турция призывает стороны к началу мирного переговорного процесса, имеется риск ядерного столкновения», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул опасность выхода боевых действий за пределы Украины.

Ранее Фидан заявил о важности обнародования условий российского президента Владимира Путина по конфликту на Украине. Он добавил, что Турция ждет российского лидера с визитом, предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана открыто.