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20:27, 24 июня 2024Мир

В МИД Турции заявили о важности обнародования условий Путина по конфликту на Украине

Фидан: Турция считает важным обнародование условий Путина по Украине
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил о важности обнародования условий российского президента Владимира Путина по конфликту на Украине. По его словам, это поможет в поисках мирного урегулирования, передает РИА Новости.

Он добавил, что Турция ждет российского лидера с визитом, предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана открыто. Турецкий коллега хочет поднять в беседе с Путиным тему украинского конфликта, пояснил Фидан.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможность встречи Путина и Эрдогана прорабатывается. По предварительным данным, она может пройти в Астане, цитирует его РИА Новости.

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщал, что Эрдоган планирует провести переговоры с российским коллегой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества 3-4 июля в Астане. В повестку переговоров, помимо украинского конфликта, может войти обсуждение расширения функций черноморской зерновой инициативы и строительство газового хаба в Турции.

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      Анастасия Алимпиева
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