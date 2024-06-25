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19:24, 25 июня 2024Из жизни

У курильщика с 17-летним стажем выросли волосы в горле

У мужчины из Австрии выросли в горле волосы из-за 17 лет курения

Фото: Reza Mehrad / Unsplash

У мужчины из Австрии, курившего 17 лет, начались проблемы с дыханием. Как пишет Daily Mail, проблема была вызвана тем, что у него в горле выросли волосы.

Мужчина начал курить в 1990 году. Спустя 17 лет он обратился к врачам с жалобами на хриплый голос, постоянный кашель и затрудненное дыхание. Врачи решили осмотреть дыхательные пути пациента с помощью маленькой камеры. Тогда медики и увидели волосы, росшие из того места в горле курильщика, которое когда-то было прооперировано. Выяснилось, что, когда пациенту было десять лет, он чуть не утонул, и ему сделали операцию, в ходе которой его трахею разрезали и вставили дыхательную трубку. Позже это отверстие было закрыто пересаженной кожей.

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Волосы удалили, однако они стали расти снова. Чтобы избавляться от них, мужчине приходилось посещать больницу каждый год на протяжении следующих 14 лет. Он также принимал антибиотики, чтобы не подхватить инфекцию от бактерий, обнаруженных на волосах. Справиться с проблемой удалось только в 2022 году. Тогда 52-летний мужчина бросил курить, и врачи смогли удалить волосы в его горле с помощью лазера уже навсегда.

Авторы статьи, опубликованной в медицинском журнале American Journal of Case Reports, отметили, что случай с пациентом из Австрии является вторым подобным зарегистрированным диагнозом. Врачи предположили, что причиной роста волос в горле стало курение, однако подчеркнули, что этот вариант не точен: патология слишком мало изучена из-за своей редкости.

Ранее сообщалось, что в Великобритании у 17-летней школьницы, которая слишком много курила вейп, произошел разрыв воздушного «мешочка» внутри легкого. Девушке пришлось перенести операцию, которая длилась пять с половиной часов.

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      Юлия Юткина
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