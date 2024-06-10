Школьница слишком много курила вейп и посинела

В Великобритании 17-летняя школьница посинела из-за курения вейпа

В Великобритании у 17-летней школьницы, которая слишком много курила вейп, произошел разрыв воздушного «мешочка» внутри легкого. Об этом сообщает Metro.

Кайла внезапно упала в обморок и посинела, когда ночевала у подруги. Испуганный отец приехал за ней и довез до больницы. Как выяснилось, что у Кайлы из-за чрезмерного курения вейпов в легких образовалась булла — нефункциональное воздушное пространство. Девушке пришлось перенести операцию, которая длилась пять с половиной часов. «Я плакал как ребенок. На это было просто страшно смотреть», — признался отец Кайлы. Врачам пришлось удалить часть легкого Кайлы.

Девушка начала курить в 15 лет, когда поняла, что вейпы стали популярны среди ее сверстников. Она думала, что это не принесет ей никакого вреда, и делала по четыре тысячи затяжек в неделю. Это сопоставимо с 400 сигаретами в неделю или 57 сигаретами в день.

Проблемы со здоровьем из-за курения у девушки начались еще в ноябре прошлого года. Тогда ее доставили в больницу с подозрением на сердечный приступ, однако нашли в ее легком буллу. В феврале девушке сказали, что состояние ее легких в норме, однако в мае эта булла все же разорвалась.

Врач, оперировавший Кайлу, сталкивается с подобным уже не первый раз. Он заявил, что к ним в больницу все чаще и чаще попадают дети и подростки с больными легкими.

Кайлу выписали из больницы спустя две недели. Она подчеркнула, что больше не будет курить. Отец девушки призвал родителей следить за своими детьми и объяснять им вред вейпов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Австралии мужчина попал в больницу на две недели после взрыва вейпа в кармане. Он получил ожоги третьей степени и перенес операции по пересадке кожи.