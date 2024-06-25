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15:20, 25 июня 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета

У летевшего из Уфы в Москву самолета треснуло лобовое стекло во время полета

Фото: Павел Львов / РИА Новости

У самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Уфы в Москву Boeing 737–800 во вторник, 25 июня. Трещина появилась со стороны правого пилота.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково. «Проводятся работы по замене стекла», — говорится в сообщении.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел на борту летевшего из Махачкалы в Москву Boeing 737-800 23 июня.

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      Фариза Бацазова
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