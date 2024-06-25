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19:48, 25 июня 2024Бывший СССР

Киев потребует от Астаны экстрадиции двух граждан Казахстана

Офис генпрокурора Украины потребует от Астаны экстрадиции 2 граждан Казахстана
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Matej Klíč / Unsplash

Офис генерального прокурора Украины потребует от Астаны экстрадиции двух граждан Казахстана, предположительно причастных к покушению на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«Офис генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух лиц, подозреваемых в особо тяжком преступлении. 18 июня 2024 года в Киеве два человека покушались на убийство гражданина Казахстана, имеющего в Украине статус беженца», — говорится в публикации.

В офисе генпрокурора отметили, что злоумышленники покинули территорию Украины в день совершения преступления. Они подозреваются в покушении на умышленное заказное убийство, осуществленное группой лиц.

Покушение на Садыкова было совершено 18 июня днем в Шевченковском районе Киева. Он с 2014 года проживал на Украине и критиковал действующие власти Казахстана, в том числе президента Касым-Жомарта Токаева.

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      Глеб Палехов
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