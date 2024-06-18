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14:35, 18 июня 2024Бывший СССР

В Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского активиста

«Страна.ua»: в Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского активиста Садыкова
Айдос Садыков

Айдос Садыков. Кадр: Гуля Поготова / YouTube

В Киеве неизвестный выстрелил в известного казахстанского активиста Айдоса Садыкова. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 18 июня в Шевченковском районе Киева. Неизвестный выстрелил в Садыкова, когда он с женой подошел к авто. Женщина не пострадала, о состоянии мужчины в настоящий момент не сообщается.

Садыков с 2014 года проживал в Киеве и критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и президента страны Касым-Жомарта Токаева. В частности, он активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года.

Ранее Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы признал угрозой безопасности страны получившего восемь лет назад убежище таджикистанского активиста Сулаймона Довлатова.

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      Юрий Леонов
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