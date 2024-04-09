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15:17, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Литве признали угрозой получившего восемь лет назад убежище активиста

ДГБ Литвы признал угрозой получившего убежище активиста Довлатова

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы признал угрозой безопасности страны получившего восемь лет назад убежище таджикистанского активиста Сулаймона Довлатова. Об этом сообщает LRT.

Как рассказал глава Движения реформ и развития Таджикистана Шарофиддин Гадоев, Довлатов жил в Литве с 2015 года, даже получил политическое убежище в 2016-м. Однако суд принял решение об аресте активиста и его депортации из страны на основании выводов ДГБ.

«Он сам говорит: если я виновен, пусть Литва меня судит здесь, я понесу наказание на территории Литовской республики», — рассказал лидер диаспоры. Он призвал Литву соблюдать международные соглашения по предоставлению убежища. Как сообщается, сейчас Довлатов находится в центре размещения беженцев в Рукле и ожидает депортации.

Ранее ДГБ Литвы призвал выслать из страны гражданина Белоруссии с видом на жительство из-за службы в армии 20 лет назад. Белоруса признали угрозой безопасности Литвы и запретили въезд в страну на 30 месяцев.

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      Юрий Леонов
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