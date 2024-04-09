В Литве признали угрозой получившего восемь лет назад убежище активиста

ДГБ Литвы признал угрозой получившего убежище активиста Довлатова

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы признал угрозой безопасности страны получившего восемь лет назад убежище таджикистанского активиста Сулаймона Довлатова. Об этом сообщает LRT.

Как рассказал глава Движения реформ и развития Таджикистана Шарофиддин Гадоев, Довлатов жил в Литве с 2015 года, даже получил политическое убежище в 2016-м. Однако суд принял решение об аресте активиста и его депортации из страны на основании выводов ДГБ.

«Он сам говорит: если я виновен, пусть Литва меня судит здесь, я понесу наказание на территории Литовской республики», — рассказал лидер диаспоры. Он призвал Литву соблюдать международные соглашения по предоставлению убежища. Как сообщается, сейчас Довлатов находится в центре размещения беженцев в Рукле и ожидает депортации.

Ранее ДГБ Литвы призвал выслать из страны гражданина Белоруссии с видом на жительство из-за службы в армии 20 лет назад. Белоруса признали угрозой безопасности Литвы и запретили въезд в страну на 30 месяцев.