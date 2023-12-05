Белоруса выслали из Литвы из-за службы в армии 20 лет назад

Гражданина Белоруссии с ВНЖ выслали из Литвы из-за службы в армии 20 лет назад

Гражданина Белоруссии с видом на жительство (ВНЖ) выслали из Литвы из-за службы в армии 20 лет назад. Об этом пишет «Sputnik Латвия».

Гражданин Белоруссии Алексей жил в Литве с 2006 года и обладал временным видом на жительство, который ему постоянно продлевали. Сам он женился на гражданке Литвы и стал отцом двоих детей.

Однако в 2023 году департамент миграции сначала 9 месяцев рассматривал его заявку на продление ВНЖ, а после на основе выводов департамента государственной безопасности отказал в продлении. Белоруса признали угрозой безопасности Литвы и запретили въезд в страну на 30 месяцев.

Департамент миграции посчитал, что Алексей поддерживает «агрессивную политику Белоруссии в отношении Литвы», поскольку служил в белорусской армии, а после проходил службу по контракту.

Также чиновники отметили, что гражданин Белоруссии не претендовал на постоянный ВНЖ или литовское гражданство. По их мнению, это является «фактом недостаточной интеграции в литовское общество и того, что человек не связывает с Литвой свое будущее».

Ранее в сейме Литвы предложили запретить выдачу ВНЖ большинству граждан Белоруссии. Также предлагается приостановить прием заявлений на получение визы россиянам и белорусам, если посредником в процессе ее получения не выступает МИД.