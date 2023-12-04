В Литве предложили запретить выдачу ВНЖ большинству белорусов

В сейме Литвы предложили запретить выдачу ВНЖ большинству белорусов

В сейме Литвы предложили запретить выдачу вида на жительство (ВНЖ) большинству белорусов, передает агентство «Sputnik Беларусь».

Предложенные поправки включают приостановку приема заявлений на получение разрешения на временное проживание через внешнего поставщика услуг за рубежом. Кроме того, предлагается приостановить прием заявлений на получение визы россиянам и белорусам, если посредником в процессе ее получения не выступает МИД.

Выдача визы остается допустимой по гуманитарным соображениям «людям, спасающимся от преследований и репрессий со стороны режимов».

Поправки зарегестрировали глава комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас, зампредседателя парламента Паулюс Саударгас и член Комитета по иностранным делам Аудронюс Ажубалис.

Ранее глава Министерства внутренних дел (МВД) Литвы Агне Билотайте заявила, что власти республики обеспокоены потоком мигрантов из стран бывшего СССР, поскольку они представляют угрозу нацбезопасности и могут быть завербованными агентами.