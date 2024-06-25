В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Мэр Кривого Рога Вилкул: в Днепропетровской области повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области Украины в ночь на вторник был поврежден объект инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Кривой Рог Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

По его словам, удары были нанесены по Никопольскому району. Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения и где он находится, Вилкул не уточнил.

Глава Кривого Рога также сообщил, что в результате никто не пострадал.

Ранее стало известно о раздавшемся 24 июня в Одессе взрыве. После него начался сильный пожар, над городом, как отмечали очевидцы, был виден огромный столб дыма.

Позднее в пророссийском подполье сообщили, что в Одессе был нанесен удар по заводу тяжелого краностроения. Уточнялось, что на его базе украинские военные хранили поставленные Западом новые ракеты.

