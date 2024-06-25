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08:41, 25 июня 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Мэр Кривого Рога Вилкул: в Днепропетровской области повреждена инфраструктура
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Днепропетровской области Украины в ночь на вторник был поврежден объект инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Кривой Рог Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

По его словам, удары были нанесены по Никопольскому району. Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения и где он находится, Вилкул не уточнил.

Глава Кривого Рога также сообщил, что в результате никто не пострадал.

Ранее стало известно о раздавшемся 24 июня в Одессе взрыве. После него начался сильный пожар, над городом, как отмечали очевидцы, был виден огромный столб дыма.

Позднее в пророссийском подполье сообщили, что в Одессе был нанесен удар по заводу тяжелого краностроения. Уточнялось, что на его базе украинские военные хранили поставленные Западом новые ракеты.

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      Екатерина Грищенко
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