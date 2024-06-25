В ЕС назвали далекой перспективу вступления Украины в объединение

Венгерский министр по делам Евросоюза Бока: Украина далека от вступления в ЕС

На нынешнем этапе Украина далека от вступления в Европейский союз (ЕС), заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Трансляция заседания доступна на официальном сайте Еврокомиссии.

«Очень трудно сказать, на какой стадии находится Украина. Из того, что я вижу, они очень далеки от [выполнения] критериев для присоединения к ЕС», — сказал он, напомнив, что Украина до сих пор не выполнила 11 требований Будапешта о соблюдении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что короткого пути для Украины и Молдавии в ЕС не существует. Несмотря на то что путь будет трудным, он «полон возможностей» для Киева и Кишинева, добавила она.