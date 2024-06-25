В Евросоюзе начали искать способы для обхода вето Венгрии

FT: в ЕС ищут способы обойти или затруднить использование Венгрией права вето

Страны Европейского союза (ЕС) ищут способы обойти или затруднить использование Венгрией права вето для решения различных вопросов. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Мы находимся в моменте, когда нужно либо отказаться от амбиций, либо творчески подойти к их устранению», — рассказал изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

Согласно документу, попавшему в распоряжение газеты, уходящее председательство Бельгии в Совете ЕС выдвинуло несколько вариантов, как можно было бы обойти или затруднить Будапешту осуществление права вето. Этот документ будет обсуждаться европейскими министрами 25 июня.

Среди способов обхода были названы варианты принимать некоторые решения квалифицированным большинством, а не единогласно, требовать от стран дополнительных объяснений, когда они используют право вето, а также разъяснять им «обстоятельства, при которых они могут блокировать политику».

24 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что ЕС нашел лазейку в законодательстве для обхода вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов России.