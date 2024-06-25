В Харькове раздалась серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города, сообщают наши корреспонденты», — указано в сообщении издания.

Информации о более точном местоположении, где именно раздались взрывы, их количестве, а также какие объекты получили повреждения, нет.

Ранее мэр города Кривой Рог Александр Вилкул заявил, что в Днепропетровской области Украины в ночь на вторник был поврежден объект инфраструктуры. По его словам, удары были нанесены по Никопольскому району. Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения и где он находится, Вилкул не уточнил.