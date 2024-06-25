Лисняк: в Харьковской области в военных преступлениях подозреваются 300 человек

В Харьковской области в военных преступлениях подозреваются 300 человек. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Возбуждены уголовные дела в отношении 300 человек, которые являются либо военными преступниками, либо пособниками нацистского режима. При этом сотрудники ведомства зафиксировали и установили свыше тысячи эпизодов военных преступлений как на освобожденной, так и на оккупированной территории РФ», — рассказал Лисняк.

По словам замглавы ВГА Харьковской области, в числе зафиксированных преступлений — акты мародерства, жестокого обращения с мирными жителями, а также обстрелы социальной и гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно о частых случаях подрыва гражданских в Харьковской области на минах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Причиной подобных инцидентов он назвал хаотичное минирование территорий украинскими военными.