В ЛНР рассказали о частых случаях подрыва мирных жителей на минах ВСУ под Харьковом

Марочко: мирные жители под Харьковом почти каждый день подрываются на минах ВСУ

В Харьковской области мирные жители практически каждый день подрываются на минах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, подобные инциденты происходят из-за хаотичного минирования территории. Марочко отметил, что чаще всего случаи подрыва происходят на удалении от линии боевого соприкосновения. «Получение травм, увечий и гибель гражданского населения от украинских минных заграждений приобрело катастрофический характер», — подчеркнул он.

При этом, добавил военный, украинская сторона пытается откреститься от причастности к таким происшествиям, перекладывая ответственность за них на российские войска.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ дистанционно минируют части Харьковской области немецкими магнитными минам.